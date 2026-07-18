Bonsaï Culture Expo 2026 au Parc Floral de Paris Parc Floral de Paris Paris

Informations pratiques

Bonsaï Culture Expo 2026 – 6ᵉ édition

Les 14 et 15 novembre 2026 – Parc Floral de Paris

Pour la toute première fois en France, et peut-être même en Europe, Bonsaï Culture Expo accueille, dans cet univers exclusivement masculin, une femme japonaise experte en bonsaï : Kaori Yamada, 5ème génération de la pépinière Seikou-en, à Omiya, dans le cœur historique du village du bonsaï.

Fille de Tomio Yamada senseï, elle perpétue et développe le Saïka Bonsai, un style unique créé par son père. Lors de l’événement, elle réalisera une démonstration exceptionnelle en créant une composition Saïka Bonsai, qui viendra ensuite enrichir la collection des bonsaï du Parc Floral de Paris – la toute première collection permanente de bonsaï créée en Europe, en 1989.

Au programme :

Des bonsaï d’exception au sein du pavillon de l’EXPO,

Des démonstrations par Kaori YAMADA, traduite en Français.

Des professionnels du bonsaï : Français, Espagnols, Italiens, Néerlandais…

Des potiers artisanaux de grande qualité.

Des stands de street-food et d’artisans japonais.

Vous pourrez aussi voter en ligne pour votre bonsaï préféré pour le prix du public.

Venez enrichir votre collection ou adopter votre premier bonsaï et découvrir comment l’entretenir.

Découvrez cet art millénaire japonais le temps d’un week-end au Parc Floral de Paris.

Informations pratiques :

Prix d’entrée : 10 euros (valable 2 jours) → Réservation en ligne

: 10 euros (valable 2 jours) → Horaires : Samedi 14 et dimanche 15 novembre 2026, de 9h30 à 17h00.

Fermeture des caisses et de l’entrée 1h avant la fin du salon.

: Samedi 14 et dimanche 15 novembre 2026, de 9h30 à 17h00. Fermeture des caisses et de l’entrée 1h avant la fin du salon. Adresse : Route de la Pyramide, 75012 Paris (Parc Floral de Paris).

: Route de la Pyramide, 75012 Paris (Parc Floral de Paris). Accès : Métro ligne 1 – Terminus : Château de Vincennes.

Site web : bonsaiculture.fr

Bonsaï Culture Expo est un événement familial pour les amoureux des bonsaï et des arts et cultures du Japon.

Il a lieu au Parc floral de Paris, dans le 12e arrondissement.

Du samedi 14 novembre 2026 au dimanche 15 novembre 2026 :

samedi, dimanche

de 09h30 à 16h00

payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-14T10:30:00+01:00

fin : 2026-11-15T17:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-14T09:30:00+02:00_2026-11-14T16:00:00+02:00;2026-11-15T09:30:00+02:00_2026-11-15T16:00:00+02:00

Parc Floral de Paris 1 route de l’artillerie 75012 Paris

https://bonsaiculture.fr/ info@bonsaiculture.fr https://www.facebook.com/bonsaiculture https://www.facebook.com/bonsaiculture



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