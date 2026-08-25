Booder Ah… l’école Espace Georges Brassens Feytiat Rue Frédéric Legrand Feytiat

Informations pratiques

Feytiat

Booder Ah… l’école Espace Georges Brassens Feytiat

Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-18 20:30:00

fin : 2027-02-18 22:00:00

Date(s) :

2027-02-18

Connu pour les cours particuliers hilarants donnés à son fils, Booder revient avec, dans son cartable, un spectacle pour toute la famille ! De l’école de son enfance à celle de son fils aujourd’hui, il

nous brosse avec humour, le portrait du système scolaire. Un système scolaire en péril qui pourtant est la base du bien être de nos enfants. Tout y passe, ses copains, le harcèlement scolaire, la récrée, ses profs.

A partirde 8 ans.

Places limitées pour les détenteurs du “passeport culture” à retirer au service culturel pendant les heures d’ouverture. .

Rue Frédéric Legrand Espace Georges Brassens Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 18 culture@ville-feytiat.fr

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English : Booder Ah… l’école Espace Georges Brassens Feytiat

L’événement Booder Ah… l’école Espace Georges Brassens Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Limoges Métropole