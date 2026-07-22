Informations pratiques

Feytiat

Fête des écoles

Feytiat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 16:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

La Fête des écoles de Feytiat est un moment festif qui célèbre la fin de l’année scolaire dans une ambiance conviviale. Ouverte aux familles et aux visiteurs, elle propose des spectacles d’enfants, des jeux, des animations, une tombola et des espaces de restauration. Organisée par l’association des parents d’élèves avec le soutien de nombreux bénévoles et partenaires, cette journée met à l’honneur la vie scolaire et favorise les rencontres entre familles, enseignants et habitants. Un rendez-vous chaleureux placé sous le signe du partage et de la convivialité. .

Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Fête des écoles

L’événement Fête des écoles Feytiat a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Limoges Métropole