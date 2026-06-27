Grande expo de rentrée La tête dans les livres Bibliothèque Andre-Périgord Feytiat Bibliothèque Andre-Périgord Feytiat
lundi 7 septembre 2026 · Bibliothèque Andre-Périgord · Feytiat
Informations pratiques
Feytiat
Grande expo de rentrée La tête dans les livres Bibliothèque Andre-Périgord Feytiat
Bibliothèque Andre-Périgord 2 Avenue Winston Churchill Feytiat Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-09-07
Une exposition dans une scénographie éclatée en îlots Les différentes évocations de la TÊTE sont présentées sur des stands autoportants à la manière des attractions foraines, comme de simples présentoirs, boîtes à apparition, cabines, jeux de société ou installations insolites, intégrant une large sélection d’albums jeunesse. Ces stands balisent un parcours ludique répartis dans les méandres des bibliothèques, selon les différentes thématiques choisies
* Bouche Nez Oreilles Yeux
* Cerveau Esprit Imagination Métaphysique
* Cheveux Poils
* Couvre-chefs Chapeau
* Émotions
* Masques
* Portraits Représentations… .
Bibliothèque Andre-Périgord 2 Avenue Winston Churchill Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 20
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English : Grande expo de rentrée La tête dans les livres Bibliothèque Andre-Périgord Feytiat
L’événement Grande expo de rentrée La tête dans les livres Bibliothèque Andre-Périgord Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole
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