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AGENDA · Feytiat

Grande expo de rentrée La tête dans les livres Bibliothèque Andre-Périgord Feytiat Bibliothèque Andre-Périgord Feytiat

lundi 7 septembre 2026 · Bibliothèque Andre-Périgord · Feytiat

Grande expo de rentrée La tête dans les livres Bibliothèque Andre-Périgord Feytiat Bibliothèque Andre-Périgord Feytiat

Informations pratiques

Début
lundi 7 septembre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Andre-Périgord
Adresse
2 Avenue Winston Churchill
Ville
87220 Feytiat
Département
Haute-Vienne
Tarif

Feytiat

Grande expo de rentrée La tête dans les livres Bibliothèque Andre-Périgord Feytiat

Bibliothèque Andre-Périgord 2 Avenue Winston Churchill Feytiat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-07
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-09-07

Une exposition dans une scénographie éclatée en îlots Les différentes évocations de la TÊTE sont présentées sur des stands autoportants à la manière des attractions foraines, comme de simples présentoirs, boîtes à apparition, cabines, jeux de société ou installations insolites, intégrant une large sélection d’albums jeunesse. Ces stands balisent un parcours ludique répartis dans les méandres des bibliothèques, selon les différentes thématiques choisies

* Bouche Nez Oreilles Yeux
* Cerveau Esprit Imagination Métaphysique
* Cheveux Poils
* Couvre-chefs Chapeau
* Émotions
* Masques
* Portraits Représentations…   .

Bibliothèque Andre-Périgord 2 Avenue Winston Churchill Feytiat 87220 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 43 20 

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English : Grande expo de rentrée La tête dans les livres Bibliothèque Andre-Périgord Feytiat

L’événement Grande expo de rentrée La tête dans les livres Bibliothèque Andre-Périgord Feytiat Feytiat a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Limoges Métropole

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