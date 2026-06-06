Book Club en anglais – spécial Agatha Christie Bibliothèque Germaine Tillion Paris

Il y a 100 ans s’éteignait la reine du crime !

Une belle occasion d’échanger autour des enquêtes de Miss Marple et d’Hercule Poirot ainsi que de leurs innombrables adaptations au cinéma et en littérature

Venez recommander un livre de l’univers d’Agatha Christie et découvrir les choix des autres participants

– in English, of course, as always at Germaine’s Book Club.

Les mardi 17 novembre de 14h à 16h et samedi 21 novembre de 11h à 13h – réservation conseillée à partir du 05 octobre

Pour voir toutes les autres séances du Book Club de Germaine Tillion, cliquez ici

Venez échanger autour des enquêtes de Miss Marple et d’Hercule Poirot, les mardi 17 novembre et samedi 21 novembre à la bibliothèque Germaine Tillion

Le samedi 21 novembre 2026

de 11h00 à 13h00

Le mardi 17 novembre 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit

Réservation par téléphone ou en ligne sur billetweb.fr via le lien ci-dessous, à partir du 05 octobre

Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-17T15:00:00+01:00

fin : 2026-11-21T14:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-17T14:00:00+02:00_2026-11-17T16:00:00+02:00;2026-11-21T11:00:00+02:00_2026-11-21T13:00:00+02:00

Bibliothèque Germaine Tillion 6 rue du Commandant Schlœsing 75016 Paris



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