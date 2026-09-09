Book Crush Club, Bibliothèque Capucins/Saint-Michel, Bordeaux
samedi 10 octobre 2026 · Bibliothèque Capucins/Saint-Michel · Bordeaux
Informations pratiques
Book Crush Club Samedi 10 octobre, 15h00 Bibliothèque Capucins/Saint-Michel Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-10T15:00:00+02:00 – 2026-10-10T17:00:00+02:00
Apporte ton crush littéraire et viens nous le présenter !
Bibliothèque Capucins/Saint-Michel 10-12 place des Capucins, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 91 18 79 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 91 18 79 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Club de lecture romance pour ados.
©bibliothèque de Bordeaux
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