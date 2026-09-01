Informations pratiques

Basé en Aveyron, David Fourré travaille depuis plus de vingt ans dans l’édition et le graphisme. Passionné de photographie, il lance en 2011 les éditions lamaindonne. Son talent a été couronné, entre autres, par deux Prix Nadar – Gens d’images : en 2022 avec Siempre Que de Céline Croze, et en 2025 avec Aux ombres, de Simon Vansteenwinckel. Il fut aussi lauréat du prix HiP 2019 dans la catégorie “éditeur de l’année”.

Comment naît un livre photo, de l’idée à sa diffusion en librairie, en passant par les différentes étapes de sa réalisation et les défis de la production ? Quel a été son parcours, a-t-il vu le métier évoluer ? Quels livres, quelles revues l’ont inspiré ?

Les rencontres à la bibliothèque se tiennent dans la salle de lecture. C’est l’occasion de vivre un moment unique pour échanger avec un acteur de la photographie autour d’ouvrages en consultation libre. Comme toujours, la discussion sera ouverte et la participation du public encouragée.

Découvrez les publications des éditions lamaindonne.

En écho à l’exposition « La photographie en toutes lettres », la bibliothèque accueille David Fourré, fondateur et éditeur de « lamaindonne », et membre de France PhotoBook, l’association qui regroupe les éditeur·ices de livres photo français.

Le jeudi 10 septembre 2026

de 19h00 à 20h00

payant

De 0 à 14 €.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-10T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-10T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-10T19:00:00+02:00_2026-09-10T20:00:00+02:00

Maison Européenne de la Photographie 5 rue de fourcy 75004 Paris

https://www.mep-fr.org/event/bookclub-rencontre-avec-david-fourre-editeur/



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