Douchy-Montcorbon

BOOM, duo clown et tuba

Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Boom, huis clos clownesque et musical questionne notre rapport à la crise et à l’enfermement. Musique, humour et poésie deviennent l’ultime refuge, armes de résilience massive pour résister à la panique et à la résignation.

Spectacle muet sur fond d’apocalypse.

Catastrophe à l’extérieur. Sur la scène, un musicien continue à jouer malgré le chaos. Une porte s’ouvre, une clowne maladroite et foutraque entre avec sa valise pour s’abriter. Rassurée de trouver d’autres âmes avec qui se réfugier, elle décide de s’installer là en attendant…

Boom, huis clos clownesque et musical questionne notre rapport à la crise et à l’enfermement. Musique, humour et poésie deviennent l’ultime refuge, armes de résilience massive pour résister à la panique et à la résignation.

Spectacle muet sur fond d’apocalypse. 8 .

Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 52 64 32 14

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English :

Boom, a clownish and musical huis clos, questions our relationship with crisis and confinement. Music, humor and poetry become the ultimate refuge, weapons of massive resilience to resist panic and resignation.

A silent show set against an apocalyptic backdrop.

L’événement BOOM, duo clown et tuba Douchy-Montcorbon a été mis à jour le 2026-05-31 par OT 3CBO