BOOSTE TA RENTRÉE 2026, CIJ, Cergy

Informations pratiques

BOOSTE TA RENTRÉE 2026 Mercredi 30 septembre, 11h00 CIJ Val-d’Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-30T11:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-30T11:00:00+02:00 – 2026-09-30T17:00:00+02:00

Ta rentrée commence ici.

1 journée • 30 partenaires • Des centaines d’opportunités.

Cergy – Mercredi 30 septembre 2026

Et si une seule journée pouvait changer le reste de ton année ?

Trouver un job étudiant, avoir des infos sur l’alternance et le logement, découvrir une formation, préparer un départ à l’étranger, connaître les aides auxquelles tu as droit, faire le plein de bons plans, prendre soin de toi, t’engager dans un projet ou simplement trouver des réponses à tes questions…

Tout commence ici.

Le Centre Info Jeunes Val d’Oise, le Centre Europe Direct du Val d’Oise et la Structure Info Jeunes de la Ville de Cergy lancent la 3ᵉ édition de Booste ta rentrée, un véritable festival des opportunités qui rassemble, le temps d’une journée, les acteurs incontournables de l’accompagnement des jeunes et de toutes les personnes en dynamique de rentrée.

Que tu sois lycéen, étudiant, alternant, apprenti, jeune diplômé, en recherche d’emploi, en reconversion, parent ou simplement à la recherche de nouvelles opportunités, cet événement est fait pour toi.

Plus qu’un forum… un village des possibles.

Pendant une journée, la Place des Arts se transforme en un espace vivant où l’on vient rencontrer, tester, découvrir, échanger et repartir avec des solutions concrètes.

Booster sa carrière

Trouve un job ou des infos sur l’alternance.

Construire son avenir

Explore les parcours d’insertion et les dispositifs qui peuvent accélérer ton projet.

Trouver son logement

Découvre les solutions de logement et estime immédiatement les aides auxquelles tu peux prétendre.

Oser l’international

Étudier, travailler, voyager, faire un volontariat en Europe ou ailleurs : découvre toutes les possibilités.

❤️ Penser à soi

Santé, prévention, bien-être, droits… parce qu’une bonne rentrée commence aussi par prendre soin de soi.

S’engager

Associations, volontariat, service civique, projets citoyens… trouve une façon de t’investir.

Profiter de sa vie étudiante

Culture, sport, loisirs, sorties, réductions et bons plans : découvre tout ce qui fera de cette année une réussite.

Plus de 30 partenaires réunis au même endroit

France Travail, Mission Locale, CAF, AFPA, E2C, Boussole des Jeunes, Centre Europe Direct, Planning Familial, Unis-Cité, AFEV, Rêv’Elles, Becomtech, Les Déterminés, Ensemble2Générations, ainsi que de nombreux partenaires culturels, sportifs et associatifs seront présents pour accompagner chaque visiteur dans ses projets.

Des expériences à vivre

Parce qu’une rentrée réussie se prépare aussi en passant à l’action, plusieurs animations gratuites seront proposées :

Studio Photo CV

Repars avec une photo professionnelle prête à être utilisée sur ton CV ou LinkedIn.

Simulation des aides au logement

Découvre en quelques minutes les aides auxquelles tu peux prétendre.

Test Choc

Une expérience immersive pour sensibiliser à la sécurité routière.

Espace Bien-être

Profite d’un massage sur chaise pour recharger les batteries avant de reprendre le rythme.

☕ NOUVEAUTÉ 2026 : Café for Europe

Un espace convivial pour échanger, jouer, débattre et découvrir les nombreuses opportunités offertes par l’Europe.

Booste ta rentrée, c’est l’endroit où les projets rencontrent les bonnes personnes.

️ Entrée gratuite

CIJ 1 place des Arts Cergy Cergy 95000 Cergy Préfecture Val-d’Oise Île-de-France

Et si une seule journée pouvait changer le reste de ton année ? Ta rentrée commence ici : 1 journée • 30 partenaires • Des centaines d’opportunités : trouver des réponses à tes questions…

Booste ta rentrée 2026