Bordel bordelais #1 avec COCKNEY REJECTS + ARENE 6 + RAMBLIN’FIRM, La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc, Bordeaux
samedi 7 novembre 2026 · La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc · Bordeaux
Informations pratiques
Bordel bordelais #1 avec COCKNEY REJECTS + ARENE 6 + RAMBLIN’FIRM Samedi 7 novembre, 20h00 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde
22 € (prévente) / 25€ (sur place)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T20:00:00+01:00 – 2026-11-07T23:30:00+01:00
Fin : 2026-11-07T20:00:00+01:00 – 2026-11-07T23:30:00+01:00
Véritables légendes de la scène britannique, Cockney Rejects, formés en 1978 dans l’East End londonien, ont marqué l’histoire du punk avec leurs hymnes inspirés de la vie ouvrière, du football et de la rue. À leurs côtés, les Basques d’Arene 6, nouvelle figure montante de la scène punk ibérique, livrent un mélange explosif de Oi!, punk et hardcore, porté par des textes engagés et solidaires. Pour parfaire ce plateau, les Bordelais de Ramblin’Firm défendront leur street punk aux accents locaux, entre récits du quotidien, amitié et culture populaire. Une affiche de caractère, à vivre au plus près de la scène.
La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/bordel-bordelais »}]
Trois générations de punk Oi! réunies sur scène ! concert punk
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