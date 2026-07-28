Border Dance, spectacle de Taoufiq Izeddiou au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Le spectacle

Vendredi 23 avril à 14h30 et samedi 24 avril 2027 à 17h / Tarifs 11€ à 22€

Gnaoua, flamenco et danse d’auteur réinventent l’échange d’énergies, de rythmes et de gestes entre tradition et modernité. Par la figure de proue de Marrakech qui présente Border Dance ainsi qu’une nouvelle génération de femmes chorégraphes marocaines.

Danser à la frontière, danser les frontières : celles entre le monde arabe et l’Europe, entre la culture gnaoua et le flamenco, entre la danse contemporaine et les univers traditionnels. L’univers de Taoufiq Izeddiou se déploie à partir de gestes et d’actions du quotidien, pour créer une danse actuelle, enracinée dans ce qui fonde une culture, du travail à la danse. Dans cette zone perméable, le pionnier de la danse contemporaine marocaine crée ici la rencontre entre six interprètes professionnel·les et une dizaine d’amateur·rices, renouvelé·es dans chaque ville qui accueille Border Dance. Sa nouvelle création tisse le lien avec la spiritualité, la construction d’une communauté et les sources de la transe, explorant l’énergie d’une danse répétitive jusqu’à l’épuisement. S’y ajoute ici le dialogue avec la pulsation du flamenco…

Réservez le spectacle

Soirée lauréates Prix Taklif

Jeudi 22 avril 2027 à 19h30 / Tarifs 5€ à 10€

Fondateur du festival On Marche à Marrakech, Taoufiq Izeddiou invite aussi la jeune scène chorégraphique marocaine dont l’émergence artistique féminine se révèle au concours Taklif, plateforme dédiée aux jeunes artistes marocains. Entre l’intime et le politique, mémoires et résistances, les lauréates du Prix Taklif – décerné au festival On Marche avec le concours du Carreau du Temple – interrogent leur avenir autant qu’elles nous interpellent dans nos présents et nos imaginaires.

Réservez la soirée

Atelier de danse avec Taoufiq Izeddiou Jeudi 15 avril 2026 de 19h à 21h / Salle de spectacle

Adultes, tous niveaux

Billet atelier + spectacle : 22€ à 32€ (22€ avec la Carte Carreau)

Réservez en cliquant ici !

Dans une rencontre sans concession entre danseurs amateurs et professionnels, Taoufiq Izeddiou imagine une traversée aussi physique que spirituelle qui se déploie dans une belle énergie. Coups d’œil,

Danser jusqu’à l’épuisement, danser les frontières, danser la transe : Taoufiq Izeddiou mêle gnaoua, flamenco et gestes du quotidien dans une œuvre aussi spirituelle que politique !

Le samedi 24 avril 2027

de 17h00 à 18h00

Le vendredi 23 avril 2027

de 14h30 à 15h30

payant

Tarifs 11€ à 22€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-04-23T17:30:00+02:00

fin : 2027-04-24T21:00:00+02:00

Date(s) : 2027-04-23T14:30:00+02:00_2027-04-23T15:30:00+02:00;2027-04-24T17:00:00+02:00_2027-04-24T18:00:00+02:00

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

https://weez.li/OLKJT3HR +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple



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