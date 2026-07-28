Border Line, film de Alejandro Rojas et Juan Sebastián Vásquez au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Le film

Synopsis : Projetant de démarrer une nouvelle vie aux États-Unis, Diego et Elena quittent Barcelone pour New-York. Mais à leur arrivée à l’aéroport, la Police des Frontières les interpelle pour les soumettre à un interrogatoire. D’abord anodines, les questions des agents se font de plus en plus intimidantes. Diego et Elena sont alors gagnés par le sentiment qu’un piège se referme sur eux…

Rencontre

La projection sera suivie d’une rencontre / débat avec des professionnel·les ayant participé aux films : réalisateur·rices, acteur·rices, décorateur·rices…

En savoir plus sur le film :

Le projet est né des nombreuses fois où les réalisateurs vénézuéliens Juan Sebastián Vásquez et Alejandro Rojas se sont rendus aux États-Unis, mais aussi des témoignages de leurs familles et amis.

Au début, Juan Sebastián Vásquez et Alejandro Rojas voulaient simplement partager une expérience personnelle : » Le film est donc politique car le simple fait de choisir de raconter cette histoire l’est. Il parle des dynamiques de pouvoir, du harcèlement, des problèmes d’autorité, des endroits où vous pouvez soudain vous sentir extrêmement vulnérable selon vos origines, la méfiance que nourrissent certains envers vous selon ces mêmes origines. «

Les cinéastes ont choisi de situer le récit lors de la présidence de Donald Trump, période durant laquelle la construction d’un mur séparant le Mexique de États-Unis a été entamée

Le film a remporté plusieurs récompenses internationales : Grand Prix et Prix d’Interprétation pour Bruna Cusi au Festival Premiers Plans à Angers, Prix du Public & Prix Police au festival Reims Polar. Il a également reparti avec plusieurs prix au festival CinéHorizontes : Prix Horizon d’Or du Meilleur Film, Prix Belle Jeunesse Lycéens Notre Dame de Sion, Prix de la Meilleure Actrice pour Bruna Cusi, Prix du Meilleur Acteur pour Alberto Ammann, Prix du Meilleur Scénario pour Alejandro Rojas & Juan Sebastian Vasquez

En partenariat avec CinéCaro

« Border Line » frappe par son extrême précision, et son juste dosage d’intimidation psychologique. Le Monde ,

Alors qu’ils pensaient commencer une nouvelle vie grâce à une green-card, Diego et Elena voit la police des frontières stopper leur élan à l’aéroport de New York.

Le vendredi 30 juillet 2027

de 19h30 à 20h50

payant

5€ à 10€ – Gratuit avec la Carte Carreau

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2027-07-30T22:30:00+02:00

fin : 2027-07-30T23:50:00+02:00

Date(s) : 2027-07-30T19:30:00+02:00_2027-07-30T20:50:00+02:00

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

https://weez.li/7IOFAVAP +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple



Afficher la carte du lieu Le Carreau du Temple et trouvez le meilleur itinéraire

