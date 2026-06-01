BORD’O MOONDAYS 2026 : Les marins de la lune – DEMANDEZ LE PROGRAMME !, Les Chantiers de la Garonne, Bordeaux

BORD’O MOONDAYS 2026 : Les marins de la lune – DEMANDEZ LE PROGRAMME ! 19 – 21 juin Les Chantiers de la Garonne Gironde

Inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T13:00:00+02:00 – 2026-06-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T13:00:00+02:00 – 2026-06-21T16:00:00+02:00

Un concentré nautique pour valoriser la navigation dans le Port de la Lune et les différentes pratiques nautiques des Marins de la Lune. Un programme pour des publics variés. Courses de SUP, Prone, Foils, Challenge inter-entreprises, Traversée de Bordeaux à la rame.

Du 19 au 21 juin, la Garonne va trembler sous les coups de pagaie ! Pour la 11ème édition, nous vous avons concocté un week-end d’exception, entre compétition pure, défis originaux et convivialité bordelaise.

Voici un aperçu de ce qui vous attend sur l’eau (et dans les Bassins à Flot !) :

—- LES TEMPS FORTS COMPÉTITION ——–

• Challenge de la Lune : L’épreuve reine pour les guerriers du SUP et de la Pirogue.

• La Grande Vadrouille : Une course longue distance pour tester votre endurance et découvrir Bordeaux sous un autre angle.

• Challenge Inter-Entreprises : Cohésion d’équipe et bonne humeur garanties. Défendez vos couleurs !

—– LES DÉFIS FUN & ORIGINAUX ——

• Watermud : Une épreuve de waterman (nage, prone, Course à pied, SUP) en solo et en relais

• Foil Pumping : Spectacle garanti avec ces « Foileurs » qui volent au-dessus de l’eau.

• Traversée de Bordeaux : Un descente du port de Bègles jusqu’au Club House des Marins de la lune.

——- LES DISCIPLINES À L’HONNEUR ——–

SUP (Stand Up Paddle), Pirogue (Va’a V6, OC1…), Canoë, Prone, Foil… Il y en a pour tous les supports et tous les niveaux !

——– POUR LE PUBLIC & LES CURIEUX ———-

Venez encourager les athlètes depuis les quais ! L’ambiance sera au rendez-vous. Et ne manquez pas nos PORTES OUVERTES samedi 20 juin pour découvrir le club et vous initier !

Plus de détails et inscriptions à venir le site internet : voir le lien.

Les Chantiers de la Garonne ZA Quai des Queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://lesmarinsdelalune.fr/bordo-moondays-2026/ »}]

Du 19 au 21 juin, la Garonne va trembler sous les coups de pagaie ! Pour la 11ème édition, nous vous avons concocté un week-end d’exception.

@TristanBarroso