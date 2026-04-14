Boric le lynx, Musée d’Histoire naturelle et d’Ethnographie de Colmar, Colmar
Boric le lynx, Musée d’Histoire naturelle et d’Ethnographie de Colmar, Colmar mercredi 10 juin 2026.
Boric le lynx Mercredi 10 juin, 15h00 Musée d’Histoire naturelle et d’Ethnographie de Colmar Collectivité européenne d’Alsace
Inclus dans le billet d’entrée au musée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-10T15:00:00+02:00 – 2026-06-10T15:30:00+02:00
Fin : 2026-06-10T15:00:00+02:00 – 2026-06-10T15:30:00+02:00
Boric n’est pas n’importe quel Lynx boréal. Son histoire prend naissance dans les carpates. Avec deux autres lynx, ils sont les trois premiers individus capturés pour repeupler les Vosges… Il faut dire que l’espèce n’y a pas remis les pattes depuis longtemps. Victime de persécution, de la déforestation, et de la raréfaction de ses proies, le Lynx boréal disparaît du massif au milieu du 17e siècle. La présence de Boric au musée nous rappelle la fragilité d’une espèce qui peine encore à s’établir sur le massif, malgré les efforts entrepris et sa protection en France depuis 1981.
Partez à sa rencontre et découvrez son histoire à travers ce conte Kamishibaï.
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Un conte Kamishibaï pour retracer l’histoire vraie de Boric, le Lynx boréal du Musée d’Histoire naturelle et d’Ethnographie de Colmar. Lynx Conte
MHNEC
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