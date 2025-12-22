Bornes to fly Office de Tourisme Manigod

Bornes to fly

Office de Tourisme 7082 route du col de la Croix Fry Manigod Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-07 08:00:00

fin : 2026-05-08 17:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Le club de parapente Les Gaz’Ailes du Lac organise l’édition 2026 de l’événement Bornes to Fly , le 7 et 10 mai 2026, a lieu la coupe du monde de Marche et Vol organisée.

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Office de Tourisme 7082 route du col de la Croix Fry Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 44 92 44 infos@manigod.com

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English : Bornes to fly

Les Gaz’Ailes paragliding club at Le Lac is organising the 2026 edition of the Bornes to Fly event on May 7 and 8, 2026, the Walk and Fly World Cup takes place.

L’événement Bornes to fly Manigod a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme de Manigod