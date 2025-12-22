Ultimate Man Manigod Route du col de Merdassier Manigod

Ultimate Man Manigod

Route du col de Merdassier Col de Merdassier Manigod Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 09:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

L’Ultimate Man se déroule à Manigod, le 9 & 10 mai 2026. Le départ de la course est prévu à 09h depuis le Col de la Croix Fry.

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Route du col de Merdassier Col de Merdassier Manigod 74230 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 44 92 44 infos@manigod.com

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English : Ultimate Man Manigod

The Ultimate Man takes place in Manigod on May 9 & 10, 2026. The race starts at 09 am from the Col de la Croix Fry.

L’événement Ultimate Man Manigod Manigod a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de tourisme de Manigod