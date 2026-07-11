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Bottière l’été Maison de quartier Accoord de la Bottière Nantes
jeudi 20 août 2026 · Maison de quartier Accoord de la Bottière · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 15:00 – 17:30
Gratuit : oui Tout public
En partenariat avec le centre socioculturel Accoord Bottière et les partenaires du quartierLectures sous toutes leurs formes.Renseignements à la médiathèque Floresca Guépin
Maison de quartier Accoord de la Bottière Nantes 44300
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