Bouba Touré, un photographe de l’immigration africaine, Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, Bobigny

Informations pratiques

Bouba Touré, un photographe de l’immigration africaine 1 février – 30 septembre 2027 Archives départementales de la Seine-Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Groupes acceptés sur demande. 20 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-01T09:00:00+01:00 – 2027-02-01T17:30:00+01:00

Fin : 2027-09-30T09:00:00+02:00 – 2027-09-30T17:30:00+02:00

Les Archives départementales de la seine-Saint-Denis proposent une exposition réalisée à partir du fonds photographique Bouba Touré.

Bouba Touré est venu en 1965 du Mali, à l’âge de 15 ans, pour travailler dans des usines en Seine-Saint-Denis.

Il reste en France, apprend le métier de projectionniste et jusqu’à son décès en 2022, il filme et photographie. Riche de plus de 80 000 clichés, ce fonds montre le quotidien des migrants d’Afrique subsaharienne dans les foyers de région parisienne, les luttes, revendicatives ainsi que les moments festifs et les événements familiaux.

Le fonds, riche de milliers de photographies et de négatifs, de dizaines d’heures de films, a été déposé aux Archives départementales à l’initiative de ses proches et de sa famille.

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Les Archives départementales de la seine-Saint-Denis proposent une exposition réalisée à partir du fonds photographique Bouba Touré.

©Bouba Touré/Archives départementales de la Seine-Saint-Denis