BOUCLE PATRIMONIALE DU CANAL DU MIDI CAPESTANG Colombiers

Informations pratiques

Colombiers

BOUCLE PATRIMONIALE DU CANAL DU MIDI CAPESTANG

Route de l’Oppidum Colombiers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des animations autour du 30ᵉ anniversaire de l’inscription du Canal au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Départ de la Maison du Malpas à Colombiers

Partez à vélo à la découverte des trésors du Canal du Midi et de son patrimoine, au cœur des paysages de l’Ouest héraultais !

Dans le cadre des animations autour du 30ᵉ anniversaire de l’inscription du Canal au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Départ de la Maison du Malpas à Colombiers

Partez à vélo à la découverte des trésors du Canal du Midi et de son patrimoine, au cœur des paysages de l’Ouest héraultais !

Au départ de la Maison du Malpas, cette boucle d’environ 19 km vous conduit jusqu’à Capestang, en passant par Poilhes, entre canal, ouvrages remarquables, villages et paysages viticoles.

Tout au long du parcours, laissez-vous conter l’histoire du canal du Midi et de ses ouvrages emblématiques par un guide pas comme les autres Pierre-Paul Riquet en personne ! Une façon originale et vivante de découvrir l’œuvre du célèbre concepteur du canal et le patrimoine qui l’entoure.

Durée environ 2h30

Distance environ 19 km

Niveau accessible

Départ 10h

Âge minimum 12 ans

VTT prêté gratuitement sur réservation, avec casque fourni. Pensez à préciser la taille du cycliste lors de votre inscription.

Une balade conviviale, culturelle et sportive, idéale pour découvrir autrement le canal du Midi, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Inscription gratuite places limitées à 12 personnes par groupe. .

Route de l’Oppidum Colombiers 34440 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : BOUCLE PATRIMONIALE DU CANAL DU MIDI CAPESTANG

As part of the events celebrating the 30th anniversary of the Canal’s inscription on the UNESCO World Heritage List.

Departure from the Maison du Malpas in Colombiers

Set out on a bike ride to discover the treasures of the Canal du Midi and its heritage, in the heart of the western Hérault countryside!

L’événement BOUCLE PATRIMONIALE DU CANAL DU MIDI CAPESTANG Colombiers a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 OT LA DOMITIENNE