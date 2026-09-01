BOUCLE PATRIMONIALE DU CANAL DU MIDI CAPESTANG Colombiers
samedi 19 septembre 2026 · Colombiers
Informations pratiques
Colombiers
BOUCLE PATRIMONIALE DU CANAL DU MIDI CAPESTANG
Route de l’Oppidum Colombiers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des animations autour du 30ᵉ anniversaire de l’inscription du Canal au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Départ de la Maison du Malpas à Colombiers
Partez à vélo à la découverte des trésors du Canal du Midi et de son patrimoine, au cœur des paysages de l’Ouest héraultais !
Dans le cadre des animations autour du 30ᵉ anniversaire de l’inscription du Canal au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Départ de la Maison du Malpas à Colombiers
Partez à vélo à la découverte des trésors du Canal du Midi et de son patrimoine, au cœur des paysages de l’Ouest héraultais !
Au départ de la Maison du Malpas, cette boucle d’environ 19 km vous conduit jusqu’à Capestang, en passant par Poilhes, entre canal, ouvrages remarquables, villages et paysages viticoles.
Tout au long du parcours, laissez-vous conter l’histoire du canal du Midi et de ses ouvrages emblématiques par un guide pas comme les autres Pierre-Paul Riquet en personne ! Une façon originale et vivante de découvrir l’œuvre du célèbre concepteur du canal et le patrimoine qui l’entoure.
Durée environ 2h30
Distance environ 19 km
Niveau accessible
Départ 10h
Âge minimum 12 ans
VTT prêté gratuitement sur réservation, avec casque fourni. Pensez à préciser la taille du cycliste lors de votre inscription.
Une balade conviviale, culturelle et sportive, idéale pour découvrir autrement le canal du Midi, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Inscription gratuite places limitées à 12 personnes par groupe. .
Route de l’Oppidum Colombiers 34440 Hérault Occitanie
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English : BOUCLE PATRIMONIALE DU CANAL DU MIDI CAPESTANG
As part of the events celebrating the 30th anniversary of the Canal’s inscription on the UNESCO World Heritage List.
Departure from the Maison du Malpas in Colombiers
Set out on a bike ride to discover the treasures of the Canal du Midi and its heritage, in the heart of the western Hérault countryside!
L’événement BOUCLE PATRIMONIALE DU CANAL DU MIDI CAPESTANG Colombiers a été mis à jour le 2026-09-01 par 34 OT LA DOMITIENNE
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