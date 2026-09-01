Journée Vintage Colombiers
samedi 19 septembre 2026 · Colombiers
Informations pratiques
Colombiers
Journée Vintage
Les Récompenses Colombiers Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Rassemblement voitures anciennes et autres. Venez partager une journée conviviale et rétro.
Un rallye sera proposé aux propriétaires de véhicules anciens. départ 10h, durée 1h environ, baptêmes passagers. renseignements et informations 06 81 40 57 18 .
Les Récompenses Colombiers 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 40 57 18
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English :
Classic Car and Other Vehicles Show. Come enjoy a fun, retro-themed day.
L’événement Journée Vintage Colombiers a été mis à jour le 2026-08-18 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE
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