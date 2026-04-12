Vieilles-Maisons-sur-Joudry

BOUCLES D’EAU DU CANAL D’ORLEANS PROMENADE EN BATEAU et BALADE PEDESTRE

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 14:30:00

fin : 2026-05-11 16:30:00

Date(s) :

2026-05-11 2026-05-12 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25

BOUCLE D’EAU DU CANAL D’ORLEANS PROMENADE EN BATEAU et BALADE PEDESTRE Embarquez pour une balade en bateau paisible sur le canal d’Orléans. Débarquez et prolongez l’expérience avec une balade à pied, guidée et commentée, le long de l’étang de la Noue Mazone à la découverte des paysages

Offrez-vous une parenthèse hors du temps en découvrant le charme authentique du canal d’Orléans, aux côtés de mariniers passionnés.

Embarquez pour une balade en bateau paisible, rythmée les récits de ceux qui font vivre ce patrimoine unique. Au fil de l’eau, laissez-vous séduire par des paysages préservés, entre nature sauvage, écluses historiques et ambiance bucolique.

Après cette immersion sur le canal, prolongez l’expérience avec une randonnée accessible à tous.

À pied, explorez les chemins qui longent le canal et pénètrent au cœur d’une nature apaisante.

Un moment idéal pour se ressourcer, respirer et partager une activité conviviale. .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 88 48 41 outdoorbyfd@gmail.com

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English :

ORLEANS CANAL WATER BOUCLE BOAT RIDE and PEDESTRIAN WALK: Embark on a peaceful boat ride on the Orléans Canal. Disembark and extend the experience with a guided and commented walk along the Noue Mazone pond to discover the landscapes of the Canal d’Orléans

L’événement BOUCLES D’EAU DU CANAL D’ORLEANS PROMENADE EN BATEAU et BALADE PEDESTRE Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-04-12 par ADRT45