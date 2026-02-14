Triathlon de l’Étang des Bois, Étang des bois, Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Organisation du Triathlon de l’Étang des Bois par le JT Triathlon.
Au programme, 3 formats de course sur la journée :
- 9h00 : Triathlon S
- 11h30 : Triathlon XS
- 14h00 : Triathlon M
Étang des bois 45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire https://jt-triathlon.odoo.com/
JT Triathlon