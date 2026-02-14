Triathlon de l’Étang des Bois, Étang des bois, Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Triathlon de l’Étang des Bois Dimanche 17 mai, 08h00 Étang des bois Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-17T08:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-17T08:00:00+02:00 – 2026-05-17T18:00:00+02:00

Organisation du Triathlon de l’Étang des Bois par le JT Triathlon.

Au programme, 3 formats de course sur la journée :

9h00 : Triathlon S

11h30 : Triathlon XS

14h00 : Triathlon M

Étang des bois 45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire https://jt-triathlon.odoo.com/

JT Triathlon