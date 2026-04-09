Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Promenades en bateau et balades pédestre

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11 16:30:00

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-11 2026-05-12 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-25

Promenade en bateau et balade pédestre

Boucles d’eau du Canal d’Orléans. Promenade en bateau et balade pédestre en forêt à l’étang de la Noue Mazone. Balade en bateau électrique sur le Canal d’Orléans commentée par un marinier. Puis balade pédestre immersive avec un guide à la découverte de l’espace naturel sensible de l’étang de la Noue Mazone. Tarif adulte 20€, enfant de moins de 12 ans 10€. Nombre de place limitée à 8 par sortie. Durée 2h. Départ du parking de l’écluse du point de partage Route de Chatenoy à Grignon . Renseignements Christophe au 06 40 88 48 41 ou inscription sur le site www.outdoorbyfd.fr . Attention horaires de départ différents selon les jours. 20 .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 40 88 48 41

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English :

Boat trip and walking tour

L’événement Promenades en bateau et balades pédestre Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-04-09 par OT GATINAIS SUD