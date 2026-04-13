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Concert gospel avec Mister Blaiz Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert gospel avec Mister Blaiz Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert gospel avec Mister Blaiz Vieilles-Maisons-sur-Joudry samedi 2 mai 2026.

Ville : 45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Département : Loiret

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Concert gospel avec Mister Blaiz

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Concert gospel avec Mister Blaiz
Concert récital gospel à 20h par Blaiz music promotion. Tarif 10€. Sans réservation. 10  .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 15 58 87 18 

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English :

Gospel concert with Mister Blaiz

L’événement Concert gospel avec Mister Blaiz Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-04-13 par OT GATINAIS SUD

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