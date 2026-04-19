Karaoké Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Karaoké Vieilles-Maisons-sur-Joudry samedi 25 avril 2026.
Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Karaoké
Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
karaoké
karaoké avec DJ RV .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 43 68 56
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English :
L’événement Karaoké Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-04-17 par OT GATINAIS SUD
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