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Karaoké Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Karaoké Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Karaoké Vieilles-Maisons-sur-Joudry samedi 25 avril 2026.

Ville : 45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Département : Loiret

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Tarif :

Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Karaoké

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

karaoké
karaoké avec DJ RV   .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 43 68 56 

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English :

L’événement Karaoké Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-04-17 par OT GATINAIS SUD

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