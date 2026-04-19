Vieilles-Maisons-sur-Joudry

Karaoké

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

karaoké

karaoké avec DJ RV .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 61 43 68 56

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English :

L’événement Karaoké Vieilles-Maisons-sur-Joudry a été mis à jour le 2026-04-17 par OT GATINAIS SUD