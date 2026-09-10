Bouclier bleu France : jeu « sinistres », site archéologique d’Olbia,, Hyères

Informations pratiques

Bouclier bleu France : jeu « sinistres » Samedi 19 septembre, 10h30, 14h30, 16h00 site archéologique d’Olbia, Var

À partir de 12 ans (présence obligatoire d’un adulte).

Sur réservation à partir du 1er septembre via la billetterie en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les visiteurs du site d’Olbia découvriront quelques stratégies de prévention et de gestion des sinistres en milieu patrimonial destinées aux professionnels et développées en partenariat avec l’association « Bouclier bleu France » (sorte de Croix-Rouge pour le patrimoine), agréée de sécurité civile. Le ministère de la culture, après les catastrophes de Notre-Dame de Paris, le vol du Louvre… impulse une réflexion et diverses actions en vue de mettre aux normes les cathédrales françaises et de développer les Plans de Sauvegarde des Biens Culturels dans les lieux de conservation de biens mobiliers.

La création en 1954 du Bouclier bleu International est née de la signature de la Convention de La Haye pour protéger le patrimoine en temps de guerre, auquel se sont ensuite ajoutés les autres types de sinistres (naturels, technologiques…).

Durée : environ 1h

site archéologique d’Olbia, 3204 route de l’Almanarre, 83400 Hyères Hyères 83400 L’Almanarre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://vhyer.shop.secutix.com/content# »}]

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les visiteurs du site d’Olbia découvriront quelques stratégies de prévention et de gestion des sinistres en milieu patrimonial destinées aux et en…

© MB – site Olbia ville d’Hyères