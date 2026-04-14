Bouffard en couleurs, Rue Bouffard, Bordeaux

Bouffard en couleurs Samedi 30 mai, 11h00 Rue Bouffard Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

Par l’association des commerçants de la rue Bouffard

Deuxième édition où l’association des commerçants habille la rue Bouffard aux couleurs de l’Amérique latine afin de célébrer cette belle région et donner vie aux cultures latines et caribéennes en plein centre-ville de Bordeaux ! Au programme : piñatas, ateliers, stands de dégustation, artisanat et maquillage pintacaritas, concert de musique latino et démonstrations de danse.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)

Rue Bouffard Rue Bouffard Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Deuxième édition où l’association des commerçants habille la rue Bouffard aux couleurs de l’Amérique latine commerce animations