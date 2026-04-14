Bouffard en couleurs, Rue Bouffard, Bordeaux
Bouffard en couleurs, Rue Bouffard, Bordeaux samedi 30 mai 2026.
Bouffard en couleurs Samedi 30 mai, 11h00 Rue Bouffard Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T11:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00
Par l’association des commerçants de la rue Bouffard
Deuxième édition où l’association des commerçants habille la rue Bouffard aux couleurs de l’Amérique latine afin de célébrer cette belle région et donner vie aux cultures latines et caribéennes en plein centre-ville de Bordeaux ! Au programme : piñatas, ateliers, stands de dégustation, artisanat et maquillage pintacaritas, concert de musique latino et démonstrations de danse.
Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026)
Rue Bouffard Rue Bouffard Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Deuxième édition où l’association des commerçants habille la rue Bouffard aux couleurs de l’Amérique latine commerce animations
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- AMANT MALGRE LUI ALCAZAR Bordeaux 15 avril 2026
- ELIE SEMOUN THEATRE FEMINA Bordeaux 15 avril 2026
- TH ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux 15 avril 2026
- Visite naturaliste : les oiseaux du Jardin botanique du Jardin Public, Jardin Botanique du Jardin Public, Bordeaux 15 avril 2026
- BB Bouquine, Bibliothèque Jean de La Ville de Mirmont, Bordeaux 15 avril 2026