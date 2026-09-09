BOUGEOTHÈQUE MUNICIPALE, Espace petite enfance Fieffé, Bordeaux

Informations pratiques

• BOUGEOTHÈQUE MUNICIPALE Mardi 17 novembre, 09h30 Espace petite enfance Fieffé Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-17T09:30:00+01:00 – 2026-11-17T11:30:00+01:00

Fin : 2026-11-17T09:30:00+01:00 – 2026-11-17T11:30:00+01:00

La Ville vous propose un espace de motricité libre pour les bébés et enfants de moins de 3 ans et leur parent, en présence d’une psychomotricienne. La bougeothèque est un espace spécifiquement adapté aux 0-3 ans pour explorer avec son corps, développer ses compétences, grandir à son rythme, se sentir capable. Pour les parents, c’est être aux côtés et s’émerveiller de la prise d’autonomie et de confiance de son tout petit, mais aussi partager ses questions.

Mardi matin de 9 h 30 à 11 h 30

l 3 novembre

l 17 novembre

l 1 décembre

l 15 décembre

€ Gratuit sans inscription.

Arrivée et départ libres sur le créneau.

Attention, places limitées selon la fréquentation.

Renseignements : 05 56 24 62 35

Avec le soutien de la CAF de la Gironde, Fonds National Parentalité.

« Bougeothèque », création de la commune de Lambersart (59).

Espace petite enfance Fieffé 30 rue Armand Caduc Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

La Ville vous propose un espace de motricité libre pour les bébés et enfants de moins de 3 ans et leur parent, en présence d’une psychomotricienne. petite enfance parents

Conception graphique : direction de la communication, mairie de Bordeaux / 2026