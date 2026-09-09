• BOUGEOTHÈQUE MUNICIPALE, Salle activité Emmanuelle Ajon, Bordeaux
samedi 14 novembre 2026 · Salle activité Emmanuelle Ajon · Bordeaux
Informations pratiques
• BOUGEOTHÈQUE MUNICIPALE Samedi 14 novembre, 15h30 Salle activité Emmanuelle Ajon Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-14T15:30:00+01:00 – 2026-11-14T17:30:00+01:00
Fin : 2026-11-14T15:30:00+01:00 – 2026-11-14T17:30:00+01:00
La Ville vous propose un espace de motricité libre pour les bébés et enfants de moins de 3 ans et leur parent, en présence d’une psychomotricienne. La bougeothèque est un espace spécifiquement adapté aux 0-3 ans pour explorer avec son corps, développer ses compétences, grandir à son rythme, se sentir capable. Pour les parents, c’est être aux côtés et s’émerveiller de la prise d’autonomie et de confiance de son tout petit, mais aussi partager ses questions.
Samedi après-midi de 15 h 30 à 17 h 30
l 3 octobre
l 14 novembre
l 12 décembre
l 16 janvier
€ Gratuit sans inscription.
Arrivée et départ libres sur le créneau.
Attention, places limitées selon la fréquentation.
Renseignements : 05 56 24 62 35
Avec le soutien de la CAF de la Gironde, Fonds National
Parentalité.
« Bougeothèque », création de la commune de
Lambersart (59).
Salle activité Emmanuelle Ajon 12 rue docteur yersin bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine
La Ville vous propose un espace de motricité libre pour les bébés et enfants de moins de 3 ans et leur parent, en présence d’une psychomotricienne. petite enfance bébés
Conception graphique : direction de la communication, mairie de Bordeaux / 2026
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