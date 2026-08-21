Boulevard Boulégant !, Médiathèque de Saint-Étienne de Saint-Geoirs, Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Saint-Étienne de Saint-Geoirs · Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs
Informations pratiques
Boulevard Boulégant ! Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque de Saint-Étienne de Saint-Geoirs Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Adapté pour les plus jeunes, vous pourrez retrouver le dynamisme, l’interaction et l’énergique bonne humeur de la compagnie à travers ce spectacle où toutes nos chansons sont mises en scène entre théâtre, arts du cirque et interactions fortes avec le public !
Médiathèque de Saint-Étienne de Saint-Geoirs 1 route de la Daleure, 38590 Saint-Étienne de Saint-Geoirs Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 38590 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476939478 http://portail-mediatheque.bievre-isere.com/ Parking, accès peronnes à mobilité réduite
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©Les colporteurs de Rêves
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