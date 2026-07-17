Boulevard des airs, Casino Barrière de Lille, Lille

Informations pratiques

Boulevard des airs Dimanche 14 mars 2027, 20h30 Casino Barrière de Lille Nord

Dès 43€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-14T20:30:00+01:00 – 2027-03-14T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-14T20:30:00+01:00 – 2027-03-14T22:00:00+01:00

Boulevard des Airs (BDA) est un groupe de musique français aux sonorités éclectiques mêlant pop, électro, chanson, musiques du monde…

Les divers albums, tous autoproduits, rencontrent un succès notoire, portés par des collaborations et des titres phares tels que Emmène-moi, Je me dis que toi aussi, Bruxelles, Demain de bon matin ou encore Allez reste en duo avec Vianney.

Deux fois consécutivement nommés aux Victoires de la musique pour leur album « Je me dis que toi aussi » (2019 et 2020), le groupe a terminé sa dernière tournée en passant par les Zéniths et les scènes des plus grands festivals français, parfaits témoins de son amour pour le live et le partage avec le public.

Casino Barrière de Lille 777 pont de Flandres, 59777 LILLE Lille 59777 Fives Nord Hauts-de-France 0328144777 https://www.casinosbarriere.com/fr/lille.html [{« type »: « link », « value »: « https://www.casinosbarriere.com/lille/spectacle/boulevard-des-airs »}]

Boulevard des Airs (BDA) est un groupe de musique français aux sonorités éclectiques mêlant pop, électro, chanson, musiques du monde…