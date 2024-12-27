BOULEVARD DES AIRS ZENITH DE PAU Pau

BOULEVARD DES AIRS

ZENITH DE PAU Rue Suzanne Bacarisse Pau Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Boulevard des Airs (BDA) est un groupe de musique français aux sonorités éclectiques mêlant pop, folk, chanson et musiques actuelles. Les divers albums, tous autoproduits, rencontrent un succès notoire, portés par des collaborations et des titres phares tels que Cielo ciego, Emmène-moi, Je me dis que toi aussi, Bruxelles, ou encore Allez reste en duo avec Vianney.

Deux fois nommés aux Victoires de la musique pour leur album Je me dis que toi aussi (2019 et 2020), le groupe a terminé sa dernière tournée en passant par les Zéniths et les scènes des plus grands festivals français, parfaits témoins de son amour pour le live et le partage avec le public.

Le prochain opus et une tournée sont prévus pour 2025. .

