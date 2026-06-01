BOULI REDÉBOULE, La Paillette, Rennes

BOULI REDÉBOULE Dimanche 14 juin, 15h30, 17h30 La Paillette Ille-et-Vilaine

5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T15:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T17:30:00+02:00 – 2026-06-14T18:30:00+02:00

Après avoir fugué en gare de Calais, Bouli (7 ans) et sa cousine Pétula (10 ans) décident finalement de rentrer à la maison. Mais à leur retour, tout a été chamboulé – et les fils d’amour à durée éternelle qu’on croyait tendus pour toujours sont en train de se distendre. Une pièce sur l’amour et les relations parents-enfants.

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « http://la-paillette.net »}]

Après avoir fugué en gare de Calais, Bouli (7 ans) et sa cousine Pétula (10 ans) décident finalement de rentrer à la maison. Mais à leur retour, tout a été chamboulé. spectacle théâtre

DR