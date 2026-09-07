Boum & Blind Test, Médiathèque de Plateau-Caillou, Saint-Paul
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Plateau-Caillou · Saint-Paul
Informations pratiques
Boum & Blind Test Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de Plateau-Caillou La Réunion
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T08:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T08:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00
Place à la musique et à la bonne humeur ! Venez tester vos connaissances musicales lors d’un blind test sur des thèmes variés : années 80, musiques de films, dessins animés, tubes incontournables et bien d’autres surprises !
Puis, place à la boom pour chanter, danser et s’amuser tous ensemble !
Alors, prêts à reconnaître les morceaux en quelques secondes et à mettre le feu à la piste ?
Médiathèque de Plateau-Caillou 13 ter rue Desforges-Boucher Saint-Paul 97460 Saint-Paul 97460 La Réunion La Réunion 02 62 34 69 86 https://mediatheques-saintpaul.re/iguana/www.main.cls [{« type »: « phone », « value »: « 02 62 34 69 86 »}] Parkings à proximité
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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