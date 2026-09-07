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Médiabus hors les murs, Rue Léone Robert, Saint-Paul

vendredi 18 septembre 2026 · Rue Léone Robert · Saint-Paul

Médiabus hors les murs, Rue Léone Robert, Saint-Paul

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Rue Léone Robert
Adresse
Rue Léone Robert
Ville
97411 Saint-Paul
Département
La Réunion

Médiabus hors les murs Vendredi 18 septembre, 09h00 Rue Léone Robert La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T07:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T07:00:00+02:00 – 2026-09-18T15:00:00+02:00

Médiabus hors les murs — Sans Souci
Le Médiabus s’installe à Sans Souci pour une après-midi hors les murs : coin détente avec lecture sur les transats, ateliers créatifs autour de la photographie pour les enfants, jeux en plein air et stand de maquillage.

Rue Léone Robert Rue Léone Robert Saint-Paul 97411 La Réunion La Réunion
Médiabus hors les murs — Sans Souci

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