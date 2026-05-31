Boum des petits, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Boum des petits Samedi 20 juin, 16h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T16:00:00+02:00 – 2026-06-20T17:30:00+02:00

Aujourd’hui, on fait la fête à la bibliothèque ! Entre swing, rock et rondes, viens te déhancher dans ton plus beau costume !

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

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