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Boum du Printemps Ecole privée Saint Joseph Jard-sur-Mer

Boum du Printemps Ecole privée Saint Joseph Jard-sur-Mer samedi 30 mai 2026.

Lieu : Ecole privée Saint Joseph

Adresse : 21 Rue du Grand Brandais

Ville : 85520 Jard-sur-Mer

Département : Vendée

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Jard-sur-Mer

Boum du Printemps

Ecole privée Saint Joseph 21 Rue du Grand Brandais Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

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Ecole privée Saint Joseph 21 Rue du Grand Brandais Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 33 56 56  direction@jardsurmer-stjoseph.fr

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English :

L’événement Boum du Printemps Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral

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