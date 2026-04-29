Journée des Peintres et des Sculpteurs Rue du Commandant Guilbaud Jard-sur-Mer

Jard-sur-Mer

Journée des Peintres et des Sculpteurs

Rue du Commandant Guilbaud Port de Plaisance Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

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Rue du Commandant Guilbaud Port de Plaisance Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 20 46 09 05 jardindesarts@laposte.net

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English :

L’événement Journée des Peintres et des Sculpteurs Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral