La Guinguette de la Yellow Cup 2e édition Stade Municipal Jard-sur-Mer

Jard-sur-Mer

La Guinguette de la Yellow Cup 2e édition

Stade Municipal Rue de la Tourette Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

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Stade Municipal Rue de la Tourette Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 11 49 77 63

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English :

L’événement La Guinguette de la Yellow Cup 2e édition Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral