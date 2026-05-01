Ciné & Littérature Vivaldi et Moi Rue des Echolères Jard-sur-Mer
Ciné & Littérature Vivaldi et Moi Rue des Echolères Jard-sur-Mer jeudi 28 mai 2026.
Jard-sur-Mer
Ciné & Littérature Vivaldi et Moi
Rue des Echolères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:30:00
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-05-28
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Rue des Echolères Cinéma Les Ormeaux Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 22 86 09
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English :
L’événement Ciné & Littérature Vivaldi et Moi Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral
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