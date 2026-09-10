Bourrasque – Festival Occitania X COMDT, COMDT (Tolosa), Toulouse

Informations pratiques

Bourrasque – Festival Occitania X COMDT Samedi 10 octobre, 20h00 COMDT (Tolosa) Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T22:30:00+02:00

Fin : 2026-10-10T20:00:00+02:00 – 2026-10-10T22:30:00+02:00

COMDT (Tolosa) 5 Rue du Pont de Tounis, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.festivaloccitania.com »}, {« type »: « email », « value »: « contacte@festivaloccitania.com »}]

Festival Occitania 2026 X COMDT

Emilie Bosc – IEO 31