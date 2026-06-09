Le Blanc

Bourse autos motos

Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Bourse autos motos avec exposition de voitures anciennes.

Bourse auto moto cyclo tracteur. Buvette et restauration sur place. .

Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 71 76 57 85 ttblancois@gmail.com

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English :

Car and motorcycle fair with vintage car exhibition.

L’événement Bourse autos motos Le Blanc a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Brenne