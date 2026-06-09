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Bourse autos motos Le Blanc

Bourse autos motos Le Blanc

Bourse autos motos Le Blanc dimanche 27 septembre 2026.

Adresse : Boulevard Mangin de Beauvais

Ville : 36300 Le Blanc

Département : Indre

Début : dimanche 27 septembre 2026

Fin : dimanche 27 septembre 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Le Blanc

Bourse autos motos

Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Bourse autos motos avec exposition de voitures anciennes.
Bourse auto moto cyclo tracteur. Buvette et restauration sur place.   .

Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 71 76 57 85  ttblancois@gmail.com

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English :

Car and motorcycle fair with vintage car exhibition.

L’événement Bourse autos motos Le Blanc a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Brenne

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