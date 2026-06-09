Bourse autos motos Le Blanc
Bourse autos motos Le Blanc dimanche 27 septembre 2026.
Le Blanc
Bourse autos motos
Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Bourse autos motos avec exposition de voitures anciennes.
Bourse auto moto cyclo tracteur. Buvette et restauration sur place. .
Boulevard Mangin de Beauvais Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 71 76 57 85 ttblancois@gmail.com
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English :
Car and motorcycle fair with vintage car exhibition.
L’événement Bourse autos motos Le Blanc a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Brenne
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