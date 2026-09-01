Bourse aux collections Salle des fêtes de La Charité La Charité-sur-Loire

dimanche 20 septembre 2026 · Salle des fêtes de La Charité · La Charité-sur-Loire

Informations pratiques

La Charité-sur-Loire

Bourse aux collections

Salle des fêtes de La Charité 40 Rue Sainte-Anne La Charité-sur-Loire Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Bourse aux timbres, cartes postales, livres, monnaies, vieux papiers pour trouver les pièces manquant à votre collection.

Organisée par l’Amicale philatélique de La Charité

25 négociants environ.

Entrée libre (possibilité d’acquérir la carte postale commémorative).

Buvette avec petite restauration .

Salle des fêtes de La Charité 40 Rue Sainte-Anne La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 70 39 27 chpain@laposte.net

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English : Bourse aux collections

L’événement Bourse aux collections La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-02 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges