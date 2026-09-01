Bourse aux collections Salle des fêtes de La Charité La Charité-sur-Loire
dimanche 20 septembre 2026 · Salle des fêtes de La Charité · La Charité-sur-Loire
Informations pratiques
La Charité-sur-Loire
Bourse aux collections
Salle des fêtes de La Charité 40 Rue Sainte-Anne La Charité-sur-Loire Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Bourse aux timbres, cartes postales, livres, monnaies, vieux papiers pour trouver les pièces manquant à votre collection.
Organisée par l’Amicale philatélique de La Charité
25 négociants environ.
Entrée libre (possibilité d’acquérir la carte postale commémorative).
Buvette avec petite restauration .
Salle des fêtes de La Charité 40 Rue Sainte-Anne La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 70 39 27 chpain@laposte.net
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English : Bourse aux collections
L’événement Bourse aux collections La Charité-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-02 par OT La Charité-sur-Loire Bertranges
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