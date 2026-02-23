Bourse aux jouets à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
dimanche 8 novembre 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Informations pratiques
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Bourse aux jouets à St Geniez d’Olt
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-11-08
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Une Bourse aux jouets est organisée toute la journée à l’Espace Culturel de St Geniez d’Olt. L’occasion de faire de bonnes affaires.
plus d’infos à venir
Inscriptions au centre social du pays d’Olt au 05 65 70 30 29 .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie
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English :
A toy fair is being held all day at the Espace Culturel in St Geniez d’Olt. A great opportunity to pick up some bargains.
L’événement Bourse aux jouets à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-02-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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