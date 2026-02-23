Informations pratiques

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Bourse aux jouets à St Geniez d’Olt

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-11-08

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

Une Bourse aux jouets est organisée toute la journée à l’Espace Culturel de St Geniez d’Olt. L’occasion de faire de bonnes affaires.

plus d’infos à venir

Inscriptions au centre social du pays d’Olt au 05 65 70 30 29 .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

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English :

A toy fair is being held all day at the Espace Culturel in St Geniez d’Olt. A great opportunity to pick up some bargains.

L’événement Bourse aux jouets à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-02-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)