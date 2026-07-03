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AGENDA · Chabeuil

Bourse aux jouets Centre Culturel de Chabeuil Chabeuil

samedi 7 novembre 2026 · Centre Culturel de Chabeuil · Chabeuil

Informations pratiques

Début
samedi 7 novembre 2026
Fin
samedi 7 novembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Centre Culturel de Chabeuil
Adresse
1 Chem. du Pré aux Dames
Ville
26120 Chabeuil
Département
Drôme
Tarif

Chabeuil

Bourse aux jouets

Centre Culturel de Chabeuil 1 Chem. du Pré aux Dames Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 09:00:00
fin : 2026-11-08 12:00:00

Date(s) :
2026-11-07 2026-11-08

Rendez-vous pour notre Bourse aux Jouets annuelle !
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Centre Culturel de Chabeuil 1 Chem. du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 27 90 17  chabeuil-aide-partage@orange.fr

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L’événement Bourse aux jouets Chabeuil a été mis à jour le 2026-07-03 par Valence Romans Tourisme

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