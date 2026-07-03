Bourse aux jouets Centre Culturel de Chabeuil Chabeuil

Informations pratiques

Chabeuil

Bourse aux jouets

Centre Culturel de Chabeuil 1 Chem. du Pré aux Dames Chabeuil Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 09:00:00

fin : 2026-11-08 12:00:00

Date(s) :

2026-11-07 2026-11-08

Rendez-vous pour notre Bourse aux Jouets annuelle !

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Centre Culturel de Chabeuil 1 Chem. du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 27 90 17 chabeuil-aide-partage@orange.fr

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L’événement Bourse aux jouets Chabeuil a été mis à jour le 2026-07-03 par Valence Romans Tourisme