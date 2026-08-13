Informations pratiques

Martiel

Bourse aux jouets et à la puériculture

Martiel Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Venez nombreux à cette bourse aux jouets et à la puériculture !

Buvette et restauration sur place

Informations et réservations au 06.25.14.39.16 .

Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 6 25 14 39 16

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English :

We hope to see many of you at this toy and baby gear swap!

L’événement Bourse aux jouets et à la puériculture Martiel a été mis à jour le 2026-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)