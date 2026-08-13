AGENDA · Martiel
Bourse aux jouets et à la puériculture Martiel
dimanche 4 octobre 2026 · Martiel
Informations pratiques
Martiel
Bourse aux jouets et à la puériculture
Martiel Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-04
fin : 2026-10-04
Date(s) :
2026-10-04
Venez nombreux à cette bourse aux jouets et à la puériculture !
Buvette et restauration sur place
Informations et réservations au 06.25.14.39.16 .
Martiel 12200 Aveyron Occitanie +33 6 25 14 39 16
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English :
We hope to see many of you at this toy and baby gear swap!
L’événement Bourse aux jouets et à la puériculture Martiel a été mis à jour le 2026-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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