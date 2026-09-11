Bourse aux jouets et à la puericulture Salle du moulin Vittel
samedi 17 octobre 2026 · Salle du moulin · Vittel
Informations pratiques
Vittel
Bourse aux jouets et à la puericulture
Salle du moulin Parc de Badenweiler Vittel Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17 17:00:00
Date(s) :
2026-10-17
4ème bourse aux jouets, puériculture et vêtements organisée par le Lions Club Vittel eaux Vives
Vente entre particuliers
Mise en place à partir de 8h
Inscription par téléphone avant le 10/10
Location 3€ la tableTout public
0 .
Salle du moulin Parc de Badenweiler Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 81 63 39 48 nicole.poinsot@wanadoo.fr
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English :
4th Toy, Baby, and Clothing Swap organized by the Vittel Eaux Vives Lions Club
Sale among individuals
Setup begins at 8 a.m.
Register by phone before October 10
Rental: 3? per table
L’événement Bourse aux jouets et à la puericulture Vittel a été mis à jour le 2026-08-21 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE
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