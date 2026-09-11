Bourse aux jouets et à la puericulture Salle du moulin Vittel

Informations pratiques

Vittel

Bourse aux jouets et à la puericulture

Salle du moulin Parc de Badenweiler Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-10-17 17:00:00

Date(s) :

2026-10-17

4ème bourse aux jouets, puériculture et vêtements organisée par le Lions Club Vittel eaux Vives

Vente entre particuliers

Mise en place à partir de 8h

Inscription par téléphone avant le 10/10

Location 3€ la tableTout public

0 .

Salle du moulin Parc de Badenweiler Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 6 81 63 39 48 nicole.poinsot@wanadoo.fr

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English :

4th Toy, Baby, and Clothing Swap organized by the Vittel Eaux Vives Lions Club

Sale among individuals

Setup begins at 8 a.m.

Register by phone before October 10

Rental: 3? per table

L’événement Bourse aux jouets et à la puericulture Vittel a été mis à jour le 2026-08-21 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE