Exposition de voitures anciennes, Parc thermal, Vittel

Informations pratiques

Exposition de voitures anciennes 19 et 20 septembre Parc thermal Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Club Auto Rétro Vosges expose une sélection de véhicules anciens sur les différents sites d’animations des Journées européennes du Patrimoine. Une belle occasion d’admirer ces automobiles de caractère qui ont marqué l’histoire.

Programme communiqué sous réserve de modifications. Les informations (horaires, lieux et éventuelles mises à jour) seront consultables sur le site internet de la Ville : www.ville-vittel.fr

Parc thermal Avenue Bouloumié, 88800 Vittel Vittel 88800 Vosges Grand Est [{« link »: « http://www.ville-vittel.fr »}] Le Parc de Vittel, 650 hectares, entretenu depuis 20 ans selon une politique «zéro pesticide», possède un riche patrimoine naturel qui s’inscrit dans le développement durable.

La ville de Vittel, avec Agrivair, filiale du groupe Nestlé Waters, propriétaire de ce grand parc thermal depuis toujours ouvert au public, a décidé de valoriser ce patrimoine naturel.

Ainsi, en 2013, six espaces thématiques ont été définis et aménagés :

– un espace massif à oiseaux, à proximité du Baby Club,

– des hôtels à insectes à la Roseraie

– un jardin aux papillons, près de la Rotonde,

– un espace paillage, dans l’allée menant à l’hippodrome.

Le Club Auto Rétro Vosges expose une sélection de véhicules anciens sur les différents sites d’animations des Journées européennes du Patrimoine. Une belle occasion d’admirer ces automobiles de qui …

© Jean-Jacques DALIA – ville de Vittel