Visite libre de la Chapelle Saint-Louis, Chapelle Saint-Louis, Vittel

Informations pratiques

Visite libre de la Chapelle Saint-Louis 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Louis Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre organisée par l’association Saint-Privat avec une permanence samedi et dimanche de 15h à 17h.

Chapelle Saint-Louis 58 Avenue du Casino, 88800 Vittel Vittel 88800 Vosges Grand Est La construction date de 1912. Les vitraux de la nef retracent la vie de saint Louis. Vous y trouverez aussi la statue de Notre-Dame-de-Bon-remède tenant à la main une tasse d’eau, symbole de bonne santé physique et spirituelle. Autre curiosité : les personnages de certains vitraux, à l’effigie des fondateurs de la station thermale, ont des visages contemporains.

Visite libre organisée par l’association Saint-Privat.

©Jean-Jacques DALIA – Ville de Vittel