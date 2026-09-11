Visite libre de la Chapelle Saint-Louis, Chapelle Saint-Louis, Vittel
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-Louis · Vittel
Informations pratiques
Visite libre de la Chapelle Saint-Louis 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Louis Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Visite libre organisée par l’association Saint-Privat avec une permanence samedi et dimanche de 15h à 17h.
Chapelle Saint-Louis 58 Avenue du Casino, 88800 Vittel Vittel 88800 Vosges Grand Est La construction date de 1912. Les vitraux de la nef retracent la vie de saint Louis. Vous y trouverez aussi la statue de Notre-Dame-de-Bon-remède tenant à la main une tasse d’eau, symbole de bonne santé physique et spirituelle. Autre curiosité : les personnages de certains vitraux, à l’effigie des fondateurs de la station thermale, ont des visages contemporains.
Visite libre organisée par l’association Saint-Privat.
©Jean-Jacques DALIA – Ville de Vittel
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