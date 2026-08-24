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AGENDA · Guémar

Bourse aux jouets et vêtements Guémar

dimanche 11 octobre 2026 · Guémar

Informations pratiques

Début
dimanche 11 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Heure de début
08:30:00
Adresse
12 rue du Maréchal Lefebvre
Ville
68970 Guémar
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Guémar

Bourse aux jouets et vêtements

12 rue du Maréchal Lefebvre Guémar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-10-11 08:30:00
fin : 2026-10-11 12:00:00

Date(s) :
2026-10-11

Profitez de cette bourse aux jouets pour équiper vos enfants sans vous ruiner !
Profitez de cette bourse aux jouets et vêtements pour équiper vos enfants sans vous ruiner ! 0  .

12 rue du Maréchal Lefebvre Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23  info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

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L’événement Bourse aux jouets et vêtements Guémar a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

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