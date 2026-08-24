Informations pratiques

Guémar

Bourse aux jouets et vêtements

12 rue du Maréchal Lefebvre Guémar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-11 08:30:00

fin : 2026-10-11 12:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Profitez de cette bourse aux jouets pour équiper vos enfants sans vous ruiner !

Profitez de cette bourse aux jouets et vêtements pour équiper vos enfants sans vous ruiner ! 0 .

12 rue du Maréchal Lefebvre Guémar 68970 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take advantage of this toy swap to %E9get your kids everything they need without breaking the bank!

L’événement Bourse aux jouets et vêtements Guémar a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr